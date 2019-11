Un télescope géant dans la région des Trois Frontières ?

15 millions d'euros, c'est le financement européen que viennent d'obtenir plusieurs universités dont celle de Liège. L'objectif : accueillir un télescope à ondes gravitationnelles, qui permettrait de comprendre les origines du monde.

Ce budget doit en fait servir à monter un dossier, pour avoir le droit d'installer ce fameux télescope. Il pourrait alors être construit près de chez nous, dans les environs de Maastricht. Mais d'autres sites sont intéressés.

Un télescope à 300 mètres sous terre

Si le consortium local gagne, ce télescope géant sera installé aux Pays-Bas, près de Maastricht à une vingtaine de kilomètres seulement de Liège. Mais il y a d'autres candidats : en Espagne, en Italie et en Hongrie. Alors pour remporter le projet, les universités belges, allemandes et néerlandaises doivent prouver qu'elles ont le meilleur dossier. Elles vont devoir étudier le sous-sol du site retenu et prouver qu'il se prête vraiment à l'installation de ce télescope.

"On souhaite construire ce télescope à 300 mètres de profondeur", explique Christophe Colette, de l'Université de Liège, qui pilote le projet. "A la surface de la terre, il y a trop de mouvement - l'activité humaine, le passage des voitures, le vent - et cela empêche d'avoir une sensibilité suffisante pour pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles". Au préalable, il va donc falloir étudier le sous-sol de la région. "Il faudra faire des forages et ça coûte extrêmement cher", poursuit le chercheur.

Voilà donc à quoi serviront, en partie, les 15 millions d'euros de l'Europe. Un financement qui sera aussi utilisé pour développer un miroir à la technologie très particulière - un miroir suspendu à température cryogénique- qui pourrait équiper ce télescope.

Se rapprocher de la naissance de l'univers, du Big-Bang

Si tout le monde s'arrache ce télescope, c'est qu'il a un objectif bien ambitieux : comprendre les origines de l'univers, rien de moins ! "Il va permettre de détecter les ondes gravitationnelles, qui sont générées par les trous noirs", détaille Christophe Colette. "Les trous noirs, ce sont des objets extrêmement massifs qui se déplacent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ces ondes déforment l'espace dans toutes les directions. Elles ont été prédites par la théorie de la relativité d'Einstein, il y a près d'un siècle. Mais cela ne fait que quatre ans qu'on est capable de les détecter. En les étudiant on peut mieux comprendre l'univers qui nous entoure, se rapprocher de la naissance de l'univers, du Big-Bang".

Les universités candidates devront déposer leur dossier au début de l'année prochaine et le choix du lauréat devrait tomber au courant de l'année 2020. On saura alors si la région des Trois Frontières accueillera effectivement ce télescope géant.