Un "syndrome barcelonais" frappe-t-il les habitants de la montagne de Bueren ?

Ce mercredi matin, la ville a fait installer une demi-douzaine de ces panneaux quadrilingues en haut et en bas des trois cent septante-quatre marches de la montagne de Bueren, et en d'autres points d'accès aux coteaux de la Citadelle. Il s'agit d'un appel aux touristes à ne pas troubler la quiétude des riverains de ce site, de plus en plus fréquenté par des visiteurs étrangers, et belges, surtout en cette période où, pour cause de pandémie, les vacances hors de nos frontières sont plus rares. .

Les plaintes sont récurrentes, à propos des nuisances sonores, parfois nocturnes. Il n'est pas rare que des fêtards viennent terminer la nuit dans ce lieu vanté au fil des pages de la plupart des guides, comme "un escalier à vous couper le souffle", avec même trois étoiles au Michelin. Ce désamour envers la foule est un phénomène qui a retenu l'attention des sociologues, notamment lorsqu'il est apparu parmi la population des célèbres ramblas de la capitale catalane. Certes, la cité adente n'en n'est pas à ce niveau de notoriété internationale, et d'ailleurs, les récriminations concernent également les sportifs, qui se lancent des défis, à la course en montée, et en planche ou à bicyclette en descente, avec le bruit que peuvent engendrer de telles performances. Le bourgmestre en tout cas a jugé utile d'intervenir, en concertation avec les habitants.

Il n'est, à ce stade, pas prévu d'implanter ce type de signalisation dans d'autres quartiers.