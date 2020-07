Un suspect sous mandat d'arrêt après le meurtre d'une octogénaire à Esneux

Un suspect a été placé sous mandat d’arrêt mercredi à Liège et inculpé de meurtre afin de faciliter le vol. Sa victime est une octogénaire dont le corps a été découvert lundi à son domicile de la Roche aux Faucons, dans la commune d’Esneux.

L’homme a été intercepté mardi en milieu d’après-midi sur l’autoroute des Ardennes, à hauteur d’Embourg, au volant du véhicule volé à sa victime. L’homme nie les faits et affirme avoir trouvé le véhicule. Il s’agit d’un individu déjà connu de la Justice, notamment pour vols avec violence, mais qui n’avait plus fait parler de lui au niveau judiciaire depuis 13 ans.

L’autopsie a révélé que la victime est décédée d’un coup de couteau à la gorge. C’est son fils qui avait découvert le corps.