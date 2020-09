Un supermarché de Droixhe a-t-il servi de couverture à un trafic d'armes pour des terroristes algériens ?

C’est du moins ce qu’affirme, ce vendredi, le site AlgériePatriotique. Il affirme disposer d’un témoignage direct de quelqu’un qui aurait vu des pistolets transiter par le sous-sol de ce magasin, qui aurait appartenu à deux fils de l’un des fondateurs du Front Islamiste de Salut, un parti politique dont plusieurs branches ont ensuite lancé des vagues d’attentats et d’assassinats. Les faits dateraient des années nonante. L’article ne s'embarrasse pas de conditionnels. Il met en cause, comme fournisseur, la Fabrique Nationale, qualifiée d’entreprise d’état, et parle de ce quartier "malfamé" de la banlieue liégeoise comme d’une zone de non-droit, où les forces de l'ordre n'accèdent pas

Le problème, c’est qu’AlgériePatriotique, considéré jadis comme proche de l’armée, est à présent catalogué comme conspirationniste. Et que plusieurs éléments du récit semblent manquer de sérieux. Un commissariat se trouve juste en face du supermarché Taaj qui est dit "de luxe", ce qui n’est pas vraiment le cas. Les deux hommes incriminés ont effectivement été jugés pour divers soutiens à organisation criminelle, mais par un tribunal allemand, pays où ils avaient obtenu le statut de réfugiés. A la même époque, les services du renseignement belge ont démantelé plusieurs réseaux d’aide à cette mouvance salafiste, qui a été effectivement très active dans nos contrées, mais qui a donc été surveillée de près. Difficile de croire que la plaque tournante d’un acheminement d’armes de poing ait pu échapper à la surveillance policière.

Voici dix ans, juste après un contrôle en règle et la découverte de travailleurs clandestins, le supermarché Taaj a subi un violent incendie d’origine criminelle, sans que la piste antiterroriste n’ait jamais été, publiquement du moins, évoquée.