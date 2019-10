Un stage d'E-Sport organisé au Pôle Image de Liège

La période de Toussaint est souvent synonyme de stages de vacances. Cette semaine, un stage un peu particulier se tient au Pôle Image de Liège : un stage d’E-Sport, comprenez ici de jeu vidéo.

Casque sur les oreilles, manette ou clavier/souris entre les mains, neuf adolescents vont jouer durant une semaine à Rainbow Six Siège, un jeu de guerre demandant de la tactique et de la préparation.

Jouer de manière responsable

Ce stage va permettre à ces jeunes de se perfectionner sur le jeu et à apprendre à jouer en équipe. "Ils ne vont pas passer leur temps qu’à jouer. Ils vont analyser des parties, ils vont discuter, brainstormer". Mais pour Benjamin De Smet, président de l’ASBL Activit-E, le plus important est d’apprendre aux jeunes à jouer de manière responsable. "On met en place toute une sensibilisation à la bonne pratique du jeu. Les pauses sont très importantes. On fait attention à la diététique, à l’importance du sport mais aussi aux relations sociales."

Une découverte des métiers du jeu vidéo

Le monde du jeu vidéo ne s’arrête pas qu’aux joueurs, un grand nombre de métiers méconnus gravitent autour de cette sphère vidéoludique. L’un des objectifs de ce stage est de permettre aux jeunes de découvrir ces différents métiers et d’inspirer d’éventuelles vocations. "Au stage précédent, nous avons fait une découverte du métier de codeur. Ici, il y aura la possibilité de découvrir les métiers de la réalité virtuelle et dans d’autres stages, nous aurons la possibilité de découvrir le métier de coach mental dans les métiers de l’E-Sport."

Un stage qui permettra donc à ces jeunes de s’amuser, de rencontrer d’autres joueurs et de découvrir les professions qui tournent autour du jeu vidéo.