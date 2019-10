Un stage, à Villers-le-Bouillet, pour apprendre à restaurer les tombes

C’est une formation plutôt étonnante qu’organise l’Agence Wallonne du Patrimoine, une formation en gestion des cimetières.

Elle ne s’adresse pas à n’importe qui : elle est destinée essentiellement aux ouvriers communaux. Elle a pour objectif d’améliorer l’entretien des monuments funéraires, et de les restaurer quand c’est nécessaire. Les municipalités sont responsables de certaines stèles, mais ne savent pas toujours comment s’en occuper. Les cours sont théoriques, avec, parmi les matières, l’histoire de la " culture funéraire " dans la société occidentale au cours des deux derniers siècles, l’évolution de la législation de la période napoléonienne à nos jours, la typologie et la symbolique. Et puis les stagiaires passent à la pratique, dispensée à Villers-le-Bouillet, avec consolidation des maçonneries, réparation de pierre, intervention sur les éléments décoratifs en fer et en fonte. Des savoir-faire particulièrement utiles…