Un Spadois participera ce week-end à la Coupe de monde de pâtisserie

Le spadois Jacky Bodart participera ce week-end à Lyon à la Coupe du monde de pâtisserie. En compagnie de deux autres collègues belges, il aura dix heures pour réaliser un nombre impressionnant de pièces.

" On est trois candidats plus un coach. Moi je m’occupe de tout ce qui est sculpture chocolat. Il y a Stéphane Pécrix, qui lui est sculpteur sur glace. Il devra monter une pièce en sculpture, donc avec tronçonneuse, fraiseuse, etc. Et alors Bernard Istasse, de Charleroi, qui lui s’occupera d’une pièce artistique en sucre. En plus de cela, on travaillera tous les trois sur trois entremets chocolat, trois entremets glacés et 19 desserts sur assiette. Et la particularité cette année, pour les desserts sur assiette, c’est qu’ils doivent être vegan. Donc on supprime les œufs, la crème, le lait, et donc on trouve des dérivés et on essaie de faire le meilleur qui soit ", détaille Jacky Bodart.

Pour les candidats, ce sera une véritable course contre le montre : ils auront dix heures pour tout réaliser.