Un Soudanais libéré par la Chambre du conseil de Bruxelles

C'est une nouvelle pièce à verser à l'épais dossier soudanais, qui empoisonne la majorité gouvernementale depuis plusieurs semaines. C'est une ordonnance rendue ce mercredi par la chambre du conseil de Bruxelles, qui décide de libérer un migrant, originaire de la province du sud Kordofan, et qui semble prendre à revers les arguments du secrétaire d'Etat à l'asile Theo Francken.

C'est un jeune homme de vingt cinq ans. Il provient d'une famille de fermiers qui appartient à l'ethnie dinka. Il cumule donc plusieurs facteurs de risques de mauvais traitements en cas de retour au pays. A son arrivée sur le territoire belge, il n'a pas introduit de demande d'asile. Puis il a fini par le faire pour éviter un embarquement de force. Puis, il s'est laissé convaincre de s'en désister, sans vraiment comprendre.

Il a séjourné au centre pour illégaux à Vottem, où avec d'autres compatriotes il a obtenu d'un juge liégeois d'interdire son expulsion. Il a ensuite été déménagé vers Steenokkerzeel, peut-être parce que l'Office des Etrangers a cherché à transférer ce genre de dossier vers des magistrats réputés moins accommodants. C'est donc dans la capitale que sa demande de libération vient d'être examinée et acceptée. L'avocat de cet homme a plaidé - et le Procureur du Roi l'a suivi, puis apparemment le juge - que, depuis la note du commissariat général aux réfugiés et apatrides, et depuis le rapport de l'institut Tahrir, l'enfermement ne se justifie plus, puisqu'un rapatriement à brève échéance est exclu, sauf à violer l'article trois de la convention européenne des droits de l'homme, que le migrant ait demandé ou non la protection.

Les autorités disposent de vingt-quatre heure pour interjeter appel.