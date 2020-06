Un site internet pour trouver un stage à Liège

Comment trouver un stage pour votre enfant durant cet été ?

La ville de Liège vient de mettre en ligne un site destiné à cette recherche, à destination des parents et des enfants.

Liege-Stage permet de rechercher les possibilités de stages et d'activités de l'été. Vous pouvez faire une recherche par quartier, par activités, par âges ou par dates, le site est est assez intuitif et simple d'accès.

Comme le précise la Ville de liège, les animateurs jeunesse, sportif et intergénérationnel avaient travaillé à différentes actions estivales. Elles doivent être revues en fonction de l’actualité, au cas par cas, afin de ne pas perdre en qualité.

Afin de réfléchir au mieux, toute la réflexion s’est basée sur les directives données par l’ONE. Les propositions élaborées sont :

• L’organisation de stage par quartier, afin de privilégier les " silos ".

• L’utilisation au maximum des espaces extérieurs, tout en prévoyant des moyens de repli.

• L’achat du matériel nécessaire en suffisance pour permettre que les activités se passent aux mieux : achat de matériels créatifs, ludiques et sportifs en suffisance pour qu’ils puissent être individuels, mais aussi matériel de sécurité et d’hygiène.

Toutes les infos sur https://www.liege-stages.be/