Un site internet pour aider dans le choix des études supérieures

Avec la crise actuelle liée au coronavirus, impossible pour les élèves de 5° et 6° secondaire d'assister à des séances d'informations, de venir à des portes ouvertes ou encore de se rendre dans des salons ou des foires pour faire leur futur choix d'étude.

Pour les aider à faire le bon choix, l'Université de Liège a mis en ligne un site internet spécialement dédié à la recherche d'informations dans ce domaine. Il est accessible à l'adresse suivante: http://info-etudes.uliege.be

Il permet de participer à distance à des séances d’informations organisées par les 11 facultés de l’ULiège (via visioconférences ou encore des chats), de découvrir des vidéos thématiques sur les études et la vie étudiante, d'obtenir des conseils pour bien choisir ses études ou encore de prendre connaissance de toutes les actualités concernant les futurs étudiants et leur entrée à l’université.

Le site internet est principalement destiné aux élèves du dernier cycle de l'enseignement secondaire mais aussi aux étudiants étrangers et à ceux de l'enseignement supérieur qui souhaiteraient se réorienter.

Par ailleurs, le service d'informations aux études est également toujours ouvert mais uniquement à distance. Les futurs étudiants peuvent toujours s'entretenir et obtenir des réponses individuelles par téléphone, courriel ou en visioconférence auprès des collaborateurs de l'université.