Un second projet pour les Prés de Tilff : un club de tennis et un de paddle

Deux projets vont finalement se disputer l'avenir du site des Prés de Tilff, propriété de la Région wallonne à l'abandon depuis 2010. A côté d'un vaste projet touristique et social, un second projet va être rentré par deux associés privés.

Ils avaient jusque fin février pour faire part de leurs intentions à la Région wallonne, ce qui a été fait, et ils ont maintenant jusque fin mars pour rentrer un projet complet.

Il s'agit ici de créer deux clubs sportifs : " Notre projet, c’est de créer un nouveau club de tennis et un nouveau club de paddle (sport entre le tennis et le squash) dans la région. On aurait des paddles intérieurs et extérieurs, et idem pour le tennis, donc c’est un club qui pourrait fonctionner toute l’année. On compte aussi faire des bureaux médicaux, magasins et salle de sport dans le -1 du bâtiment ", détaille Thomas Carlier, un des deux associés.

" Dans un premier temps, on utilisera la moitié du site et l’autre partie serait un parc avec des terrains de pétanque, des bancs, peut-être un mini-golf. Ca représenterait un investissement d’un million et demi d’euros ", ajoute-t-il.

En cas d’attribution du marché vers mai ou juin, les promoteurs espèrent réaliser leur projet cette année encore pour être opérationnel pour le mois de mars 2020.