Un séchoir à houblon sème la discorde dans le hameau de Hayen, à Sprimont

Cette "petite fagne", c’est un charmant vallon en bordure d’agglomération liégeoise. Il compte des défenseurs acharnés. L’an passé, ils ont réussi à bloquer un projet de lotissement. Cette fois, ils sont une poignée à déterrer la hache de guerre contre… une grange : un séchoir à houblon. Et c’est une autre paire de manches.

C’est que l’initiative récolte également de multiples et fervents soutiens. Depuis quelques saisons, une association a décidé de se lancer dans la brasserie artisanale, au départ de houblon cultivé localement, du houblon qu’elle a commencé à planter sur les hauteurs de Dolembreux. Comme l’explique Geoffroy Bastin, "c’est très fragile, il faut qu’après récolte, ça sèche très vite, sinon, ça a tendance à pourrir ; nous avons déjà dû à deux reprises jeter une partie de la production à cause du transport, d’où notre volonté de construire une grange, un hangar en bois, pas trop loin du site, et nous avons trouvé un terrain à 200 mètres de notre champ. Nous n’avons pas du tout le sentiment que la construction va défigurer l’endroit : notre architecte a veillé à ce qu’elle s’intègre dans l’environnement".

L’enquête communale est en cours, à propos de la demande de permis. Les opposants ne désarment pas. Deux logiques s’affrontent : un intégrisme du paysage, au nom duquel il ne faut strictement rien changer à la "nature", et un jusqu’au-boutisme du circuit court, en vertu duquel c’est partout qu’il faut promouvoir l’économie locale.