Un samedi décisif pour les écologistes liégeois

C'est ce samedi que les verts doivent désigner leurs chefs de files pour le printemps prochain. Une quadruple assemblée générale est connvoquée, dans les locaux de l'école des hautes études commerciales....

Pour le scrutin législatif (la cironscription correspond aux limites du territoire provincial) à l'ordre du jour en matinée, pas de réel problème, c'est Sarah Schlitz qui est proposée pour emmener les troupes. Pas de souci majeur non plus, pour les réunions de l'après-midi, pour les élections régionales dans les arrondissements verviétois et hutois: Matthieu Daele et Rodrigue Demeuse, respectivement, devraient l'emporter. C'est au niveau liégeo-liégeois que la bagarre se déroule. Selon nos informations, un comité de liste, présidé par le coprésident Nollet en personne a élaboré une proposition: en première position, Olivier Biérin, suivi de Caroline Saal. L'ex-députée wallonne Crémasco, après cinq ans d'éclipse, a refusé la deuxième place, et continue de revendiquer la tête de liste.

Si deux tiers des militants n'approuvent pas la proposition du comité de liste, il faudrait alors voter ultérieurement place par place.... L'écologie politique est loin d'être un long fleuve tranquille.