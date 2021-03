Un samedi après-midi au calme, en cité ardente

Quinze jours après les émeutes de la mi-mars, pour le deuxième samedi consécutif, la police liégeoise a déployé les grands moyens, ce samedi, pour assurer le maintien de l’ordre. Leur ampleur est cependant difficile à évaluer dans son ensemble, puisqu’une tactique de dispersion des forces semble avoir été adoptée : des camionnettes à tous les coins de rue de l’hypercentre, ou presque, des cavaliers qui patrouillent par équipage de deux ou quatre dans le piétonnier, et des agents, en casques et masques à gaz à la poitrine, qui circulent, le plus souvent débonnaires.

Il faut dire que, avec le renfort d’une autopompe stationnée à son emplacement stratégique désormais habituel, la visibilité du dispositif est forte, face à une menace qui ne semble guère se manifester. L’après-midi, en tout cas, a été calme, sur l’esplanade Saint-Lambert et aux abords de la cathédrale.

Ce dimanche en fin de matinée, une manifestation d'opposants au confinement est convoquée au parc de la Boverie, par un groupe qui s'intitule "Même Pas Peur" et qui entend protester contre des mesures sanitaires qualifiées de disproportionnées. Selon nos informations, les autorités n'ont pas reçu de demande d'autorisation. La police zonale reste donc mobilisée, pour parer à tout rassemblement de masse.