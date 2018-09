Un salon de l'inclusion pédagogique, à Seraing

Depuis ce début septembre, un décret de la Communauté Française organise les "aménagements" dont peuvent disposer les écoles, pour accueillir des enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Les soutiens aux dyslexiques, aux autistes, aux malentendants, et aux autres ne manquent pas. Encore faut-il que les instituteurs et les pédagogues les connaissent. C'est un secteur en croissance. D'où ce salon professionnel, Reedukado, qui présentent une multitude d'outils.

Son nom: Bal-A-Viz-X. Il s'agi de stimuler la vision, l'audition, l'équilibre, le rythme, et la ocncentration. Il s'agit de manipuler des petits sachets de sable ou des balles. Le bénéfice réside notamment dans la poursuite oculaire. De nombreux gosses présentent des difficulté pour lire, simplement parce que les muscles des yeux ne sont pas développés à suffisance pour assurer la fluidité nécessaire pour suivre un texte.

Sabine Herremans, organisatrice, explique la philosophie du salon

Le but, c'est évidemment de promouvoir des dispositifs d'accompagnement qui soient faciles à mettre en oeuvre, qui soient concrets, et, dans la mesure du possible, gratuits, accessibles à tous.