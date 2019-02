Un robot de conseil financier développé par une spin-off liégeoise

Une spin-off de HEC-Liège baptisée Gambit fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Installée dans les locaux du pôle image, Gambit a développé un robot de conseil financier.

C'est un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement pensé pour les banques mais qui s'adresse aussi aux particuliers. Geoffrey de Schrevel, le patron de Gambit: "On va construire pour vous un portefeuille qui correspond à ce que vous attendez" explique Geoffrey Schrevel. "Vous pouvez, 24 heures sur 24, 7 jours sur7, vérifier la performance, le comportement de votre portefeuille. Et en trois clics, décider à tout moment, jour et nuit, de reprendre votre argent. Le robot, nous l'avons construit en se basant sur de la recherche fondamentale faite ici à HEC-Liège. Ce n'est pas une pyramide à la Madoff, le robot n'est pas programmé pour gagner toujours. Le robot va suffisamment diversifier ce que l'on met dans votre portefeuille pour lisser la performance et éviter un maximum la baisse".

Et son succès est grandissant. La semaine dernière, Gambit était occupée à installer de nouveaux bureaux à Singapour.