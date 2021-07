Un réseau liégeois d’officines pharmaceutiques, en faillite

C’est un groupement de pharmaciens indépendants, créé sous forme de coopérative, voici cinquante ans. Il a fait aveu de faillite ce jeudi. Il compte une cinquantaine de travailleurs, dans une petite vingtaine d’officines. Les trois curateurs ont décidé de les maintenir ouvertes jusqu’à lundi, de manière à assurer le service à la clientèle, et notamment les préparations magistrales en commande.

L’ampleur du passif est, à ce stade, difficile à déterminer, mais le dernier bilan laisser apparaître de lourdes pertes. C’est une conséquence indirecte de la crise sanitaire. La société a subi de plein fouet l’évolution du marché du médicament. Après avoir éventuellement demandé un conseil en pharmacie, de plus en plus de gens achètent en ligne, moins cher… Le confinement et la perte de revenus qui s’est ensuivie pour de nombreux citoyens ont réduit les dépenses de santé. Malgré une réorganisation, l’année dernière, avec fermeture de l’une ou l’autre implantation au chiffre d’affaires en berne, la concurrence des réseaux mutuellistes a achevé de déstabiliser économiquement Les Pharmaciens Unis. A l’origine, c’est précisément pour lutter contre cette concentration du secteur, et permettre à de jeunes diplômés de démarrer leur carrière et de s’installer en toute indépendance. La formule a tenu plus d’un demi-siècle…