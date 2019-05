Un réseau de points-nœuds pour les randonneurs dans les Cantons de l'Est

Avec 1370 kilomètres de chemins répertoriés, la randonnée est un des grands attraits touristiques de la Communauté germanophone. C'est pourquoi elle délie les cordons de sa bourse.

La Communauté germanophone finance en effet un réseau de points-nœuds qui permettront d'élargir les circuits pour marcheurs. 3000 nouveaux poteaux et 7500 balises seront installés d'ici juillet dans les communes du sud de la Communauté germanophone, et pour l'automne dans les communes du nord.

Ce système répond à une demande des randonneurs, comme le souligne Sandra Detaye, la directrice de l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique: "Nous avons déjà fait l'expérience avec le vélo tour en 2006 pour le vélo. Les points-nœuds existent également en Flandre déjà depuis longtemps. Les Cantons de l'Est accueillent énormément de touristes de Flandre et il y a beaucoup de Flamands qui viennent qui sont déjà habitués à cette lecture-là. Nous avons constaté qu'il offrait énormément d'avantages parce que si vous créez des boucles avec les sigles vosgiens que vous connaissez, les gens restent toujours sur des itinéraires préétablis, mais il n'y a aucune connexion entre les villages".

A noter que l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique vient d'éditer une nouvelle brochure proposant 25 balades à thème et reprenant déjà les points-nœuds. Elle est disponible dans les différents lieux touristiques des Cantons de l'Est.