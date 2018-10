Un rebondissement de dernière minute, pour la future majorité soumagnarde ?

En principe, la signature d'un pacte de majorité est prévue pour ce vendredi, pacte conclu par les réformateurs, les écologistes, et le groupe ICI qui rassemble quelques ex-démocrates humanistes et ex-socialistes. Mais en coulisses, des discussions pour la mise en place d'une autre coalition ont été menées dans le courant de la semaine.

La tentative est pour le moins audacieuse; il s'agirait, en quelque sorte, de recoller les morceaux de l'ancienne alliance, avec les six élus PSID plus les six élus du groupe ICI, auxquels s'adjoindraient les trois élus verts et les trois élus de la liste citoyenne de gauche. En signe de rupture avec le passé, les socialistes renonceraient au poste de bourgmestre, qui reviendrait à Peter Bragard, chef de file du groupe ICI. C'est l'aspect le plus délicat de la formule: elle suppose que tous les conseillers communaux PSID abandonnent toute prétention mayorale ce qui, automatiquement selon le code de la démocratie locale, prive quelques-uns d'entre eux du droit de postuler à un mandat d'échevin, pendant les six prochaines années. Selon nos informations, plusieurs ont accepté de se désister. D'autres trouvent le sacrifice difficile à accepter...

Aux dernières nouvelles, le PS, entre la tentation d'écarter les libéraux du pouvoir, et la volonté de se revigorer par une cure d'opposition, étudie la faisabilité de ce genre d'accord improbable.