Un quatrième et dernier tour opposera Wolper et Pirard pour le rectorat de l'ULiège

Le troisième tour de l'élection du nouveau recteur de l'Université de Liège a livré ses résultats... et il n'y a toujours pas de nouveau recteur élu. Un quatrième et dernier tour sera donc nécessaire, il sera organisé les 9 et 10 octobre prochains.

Pour ce troisième tour de l'élection rectorale, il y avait quatre candidats et c'est Pierre Wolper qui est arrivé en tête avec 35 pc des suffrages. Il est suivi, à une certaine longueur, d'Eric Pirard, avec 26 pc. Tous deux étaient déjà candidats lors des deux premiers tours.

Les deux autres candidats se présentaient pour la première fois à cette élection. Parmi eux, Ann-Lawrence Durviaux, qui suit d'assez près Eric Pirard puisqu'elle recueille 21 pc des voix. Vincent Seutin a lui moins rassemblé sur son nom puisqu'il recueille un peu moins de 10 pc des suffrages. Les électeurs pouvaient choisir de n'attribuer leur vote à aucun candidat, c'est ce qu'ont fait un peu plus de 7 pc d'entre eux.

La conséquence de ces résultats, c'est qu'aucun des candidats n'est élu. Il fallait 50 pc des voix pour être élu, aucun candidat n'a atteint ce score. Il y aura donc un quatrième tour mais ce sera le dernier car les règles vont changer pour ce nouveau scrutin rectoral.

Tout d'abord, il n'y aura plus que deux candidats, les mieux classés, à savoir Pierre Wolper et Eric Pirard. Ensuite, il ne sera plus nécessaire d'obtenir 50 pc des voix. Celui qui en recueillera le plus l'emportera.