Skeyes: un quart de millions d'astreinte, par heure d'interruption du contrôle aérien

Skeyes : grève des aiguilleurs du ciel - JT 13h - 19/04/2019 Nouveau mouvement de contestation des contrôleurs aériens la nuit dernière. A Liège, ce sont des contrôleurs allemands qui ont pris le relais. Ces actions à répétition des travailleurs de l'entreprise Skeyes énervent de plus en plus. Jeudi, on entendait dans notre JT le patron de Liège Airport s'énerver, mais le Gouvernement wallon hausse également le ton. Des mesures ont été prises ?