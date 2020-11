Un propriétaire défaillant doit plus de 2 millions d'euros à la Ville de Huy : elle veut vendre plusieurs de ses immeubles

Il est rare d’en arriver là : la Ville de Huy a récemment fait vendre aux enchères le château d’un propriétaire défaillant. Elle compte faire de même avec d’autres immeubles lui appartenant si la justice l’y autorise.

La Ville cherche à régler ce dossier depuis plusieurs années. Il est de grande ampleur. Le propriétaire défaillant possède en effet plusieurs dizaines d’immeubles d’habitation ou commerciaux à Huy. Lui et sa famille les avaient achetés au fil du temps. Beaucoup sont aujourd’hui abandonnés et délabrés. Ils enlaidissent les rues et quartiers où ils sont implantés. Ils attirent intrus et squatteurs. Ce dossier est aussi rendu particulier par l’importance des créances du propriétaire à l’égard de la Ville : il lui doit plus de 2 millions d’euros de taxes sur les immeubles inoccupés et d’astreintes.

Le bourgmestre faisant fonction, Eric Dosogne, explique : "Certains de ces biens sont en propriété propre et d’autres sur base d’une société. Ce qui est dans une société est géré par un curateur. Celui-ci va prochainement vraisemblablement les mettre en vente.". La société a, en effet, été mise en faillite.

En ce qui concerne les immeubles en propriété propre… "A plusieurs reprises, nous avons contacté le fils, qui gérait un peu l’ensemble des biens. Mais celui-ci fuyait le dialogue.", précise Eric Dosogne.

La Ville s’est donc tournée vers la justice, introduisant une procédure que le bourgmestre détaille ainsi : "On l’assigne en cessation, en vue de le faire condamner par le tribunal, si le juge nous donne raison, à des astreintes s’il n’effectue pas les prescriptions que le juge aura arrêtées. Si on constate qu’il ne respecte pas ces contraintes, on sollicite alors des saisies conservatoires et puis la mise en vente des dits biens pour pouvoir couvrir l’ensemble des taxes sur les immeubles laissés à l’abandon mais aussi les astreintes.".

Voilà comment la Ville a récemment pu vendre le château que le propriétaire défaillant possédait à Héron. Elle ne compte pas s’arrêter là. "La procédure qu’on a déjà menée à l’égard du château, maintenant, nous le faisons pour une série de biens : quatre maisons et une surface commerciale.", explique Eric Dosogne. Il prévient aussi : "A côté de cela, il y aura encore d’autres immeubles concernés."