Un projet pour soutenir la biodiversité et attirer les insectes dans la ville

Comment une ruche d'abeilles s'organise-t-elle ? - Brut. - 11/04/2019 Une ruche est constituée de trois classes d'individus : les ouvrières, les mâles et une reine unique. Une ruche est réglée comme du papier à musique. Chaque classe d'individus a un rôle qui lui est propre. La reine des abeilles est reconnaissable par sa grande taille et sa lenteur. Elle ne sort jamais de la ruche pour pouvoir pondre des œufs et est aidée par les abeilles dites "ouvrières" qui l'assistent. Stériles et agiles, les abeilles ouvrières mettent tout en œuvre pour que la reine puisse "travailler" paisiblement : elles nettoient la ruche, elles butinent les fleurs et nourrissent les larves. Malgré leurs dissemblances évidentes, les reines et les ouvrières ont les mêmes gènes, c'est donc leur alimentation qui modifie leur morphologie. En effet, une larve de reine est nourrie exclusivement de gelée royale alors qu'une larve d'ouvrière est nourrie de miel et de pollen. La dernière catégorie est celle des mâles. Leur fonction principale est simple : s'accoupler avec la jeune reine. Une fois leur tâche accomplie, ils meurent.