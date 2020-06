Un projet éolien "à fort impact visuel", à Dalhem

Depuis plusieurs mois, deux producteurs d’électricité ont commencé à élaborer des projets d’implantations d’éoliennes sur le territoire dalhemmois. Le premier à arriver à maturité est mené par Engie : il s’agit d’en implanter cinq, sur des terres agricoles, au nord des villages de Berneau et Warsage, le long de la ligne de chemins de fer. Le dossier est soumis à enquête auprès de la population à partir de lundi.

Le promoteur hésite encore sur le type d’engins à installer : l’étude d’incidences a pris en compte deux modèles Siemens et deux modèles Vestas. Les résultats sont proches : les moulins, avec mâts et pales d’une hauteur de pratiquement cent cinquante mètres, pourraient provoquer des dégâts parmi les chauves-souris, pas seulement à cause des risques de collision, mais parce que les variations de pression entraînent des lésions pulmonaires parmi les pipistrelles, les sératines et les noctules. Des mesures de bridages sont recommandées. De toute façon, des périodes de réductions de vitesses ou de périodes de fonctionnement s’imposent également au niveau des normes de bruit.