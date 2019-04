Un projet de réaménagement pour l'esplanade Batta à Huy

Le projet d’aménagement de l’esplanade Batta, à Huy, en un espace de délassement et d’événementiel en bord de Meuse a été présenté lundi. Ces travaux entrent dans le cadre du masterplan téléphérique comprenant le réaménagement des trois stations de celui-ci.

Concernant l’esplanade Batta, il s’agira de restructurer complètement l’espace public. Une passerelle servira d’ailleurs de connexion entre l’espace commercial et le bord de Meuse. La circulation sera quant à elle adaptée à l’espace piéton et à la mobilité douce.

Cela va se traduire notamment par la création d’un espace piéton polyvalent et intergénérationnel de type forum ; par la création d’un centre multimodal avec bus et navette fluviale ; par le dégagement des abords de la maison " Batta " et l’installation d’un éclairage d’ambiance la mettant en valeur ; par la réalisation d’une esplanade avec gradin mettant en valeur la vue paysagère en direction du fort et de la collégiale, des gradins permettant d’accueillir des événements divers ; et puis par la création de zones tampons de type esplanade et zones végétales pour désengorger de l’automobile les abords du centre commercial

Les travaux pour l’esplanade sont estimés à près de 2.600.000 euros, dont 720.000 à charge de la Ville de Huy. Le reste sera subsidié. Ils devront être terminés pour la fin décembre 2021.