Un projet de lotissement à Crotteux, dans un voisinage sonore "exposé"

C’est dossier du groupe immobilier Horizon : sur un terrain d’une demi-douzaine d’hectares, construire une centaine de maisons et une trentaine d’appartements. Ce projet correspond au schéma de développement de l’agglomération liégeoise, qui souhaite densifier l’habitat. Mais l’endroit, sur le territoire de Grâce-Hollogne, est-il judicieux ? Les experts du conseil économique et social se posent quelques questions.

Le terrain est situé à très courte distance de l’autoroute et de l’aéroport. Un environnement sonore qualifié d'"exposé", dans un avis officiel, qui est favorable, mais avec un léger bémol : les études de bruit auraient dû être plus poussées, notamment dans la perspective de la croissance annoncée des activités logistiques, notamment sur le long terme.

Selon le promoteur, le site jouxte le centre du village de Crotteux. Il se trouve en contrebas et à la perpendiculaire des pistes : les atterrissages et décollages d’avions n’entraînent guère de nuisances. D’ailleurs, c’est principalement le trafic automobile qui s’entend, et qui ne semble pas gêner outre mesure les riverains. C’est à présent au collège communal de se prononcer.