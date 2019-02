Un projet de déménagement pour le Lycée Waha

"NON au déménagement de l'école primaire du Lycée de Waha". C'est le message lancé par les parents de cet établissement liégeois fréquenté par 330 enfants. Ils s'opposent au déménagement, en tous cas dans la forme actuellement envisagée.

Pour l'échevin liégeois de l'instruction, l'idée est d'envoyer une partie des enfants dans une autre école communale, à Saint-Gilles, et l'autre resterait au Lycée de Waha.

Si une réflexion s'est engagée à propos d'un déménagement de la section primaire du Lycée de Waha, c'est parce que des difficultés de cohabitation avec le secondaire ont amené les enseignants et certains parents à formuler une demande en ce sens. Les parents étaient désireux de savoir comment elle évoluait. Mais dès la réception de l'invitation à la réunion de mardi, ils ont eu l'impression que la réflexion était close. " A priori, on allait à cette réunion pour recevoir les modalités du déménagement et pas du tout pour donner notre avis. La scission est décidée et ça nous parait précipité", explique Laurent Mullens, un membre de l'association de parents.

Pierre Stassart, l'échevin liégeois de l'instruction, explique, lui, que si un projet de déménagement partiel a vu le jour, c'est faute d'avoir trouvé jusqu'ici un bâtiment pouvant accueillir l'ensemble des 330 élèves. "Le but de la réunion, c’était d’apporter des réponses aux différentes questions que les parents se posaient. Les parents se verront demander par la direction de l’école quel est leur choix. Est-ce qu’ils souhaitent aller à Bensberg ou est-ce qu’ils souhaitent rester ? Personne ne sera obligé de quitter le Lycée de Waha".

L'échevin ajoute que si un bâtiment pouvant accueillir l'ensemble des élèves de primaire était trouvé, cette alternative serait aussi soumise aux parents.