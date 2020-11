Un projet de café littéraire, en Outremeuse, pied de nez au confinement

A première vue, c’est un projet un peu fou : en cette période de pandémie, alors que les cafés sont fermés sans date de reprise d’activité, deux jeunes liégeoises ambitionnent d’ouvrir un nouvel établissement. Mais pas un débit de boissons comme les autres : un café littéraire. En quelques mots, un endroit pour se poser, prendre le temps de lire des bouquins à disposition, en emprunter, ou en acheter sur base d'une sélection par un libraire professionnel. Les travaux d’aménagement ont commencé, aux abords de l’église Saint-Pholien, en Outremeuse.

Et, avant même son inauguration, le "Café Joli" semble promis à un beau succès. Une opération de financement participatif a été bouclée en quelques jours, au début novembre. Et elle est en passe de récolter le double de la somme prévue au départ. L’une des deux partenaires à la base de ce projet, Noémie Winandy, explique : "Cet engouement nous montre que notre café littéraire répond à un besoin ; ça peut paraître illusoire, alors que personne ne sait exactement quand les cafés vont rouvrir, mais nous avons décidé d’aller de l’avant : nous avions déjà investi des fonds propres quand les nouvelles mesures de reconfinement ont été prises, et puis, quoi qu’il arrive, nous avons lancé une association sans but lucratif qui va mener des animations autour du livre, avec des enfants notamment, et donc, même si le Café Joli doit rester fermer, nous pourrons, en itinérance, remplir notre mission."

L’inauguration est prévue pour le début de l’an prochain, janvier ou février.