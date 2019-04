Un projet d'échange d'énergies aux Hauts-Sarts

Des industriels sont-ils capable de s'associer, pour optimaliser la gestion de l'énergie que produisent les panneaux photovoltaïques qu'ils ont installés souvent sur les toits de leurs usines ? Cette question pourrait trouver un début de réponse positive, avec une réunion, ce jeudi, sur les hauteurs herstaliennes.

Il s'agit de développer un projet de micro-réseau qui intègre des batteries de stockage et de l'intelligence artificielle, afin que chaque société puisse vendre ou acheter de l'électricité au meilleur prix, selon les prévisions d'ensoleillement, la saison, l'heure de la journée, les pics de consommation, les besoins des uns et des autres. Une sorte de circuit court et vert, qui réduit les factures et l'impact environnemental. Ce type de "communauté" n'est pas encore formellement autorisé, mais les règlements et décrets sont en cours d'adaptation. Une première expérience a été menée avec succès à Méry depuis le mois de juin dernier. A la satisfaction des usagers, apparemment, puisqu'il est envisager de passer à une échelle supérieure

Il s'agit à ce stade de voir quel intérêt ce genre d'initiative suscite sur le plus grand parc industriel liégeois, avant une étude de faisabilité pour mesurer les capacité productives sur place et les infrastructures nécessaires.