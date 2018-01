Un professeur de l'Ecole polytechnique de Herstal aspergé d'essence

Un professeur de l’Ecole polytechnique de Herstal a été aspergé d’un produit de type essence ce matin. Son agresseur n’a pas encore pu être identifié et un arrêt de travail des enseignants a suivi l’agression. Les cours ont repris et des cellules d’aide sont prévues pour les enseignements et les élèves qui le souhaitent.

"Un professeur se rendant dans sa classe a été aspergé d’un produit de type essence, par l’arrière. Le produit est arrivé au niveau de sa tête. Il a été pris en charge par un collègue qui est arrivé sur les lieux quelques instants plus tard. Il a été douché et emmené aux urgences ophtalmologiques et dermatologiques pour être sûr qu’il n’y ait pas de problème d’ordre physique. Nous venons d’avoir de ses nouvelles et elles sont très rassurantes. Les marques du produit sont superficielles", explique Joëlle Pivato, inspectrice à la Direction générale de l’Enseignement provincial.

Suite à cette agression, le professeur et la direction de l’école vont porter plainte, tandis que la Province de Liège, en tant que pouvoir organisateur, se joindre à ces plaintes, a annoncé l’inspectrice.

Un arrêt de travail des enseignants a également eu lieu après l’incident : "Il y a eu un arrêt de travail. Les professeurs voulaient avoir des informations concernant la situation et l’état de santé de ce professeur. La cellule de crise viendra quant à elle jeudi pour être à l’écoute des professeurs qui le souhaitent. Contact a aussi été pris avec le centre PMS et les élèves pourront également être pris en charge. Quant aux cours, ils ont repris après la rencontre direction-professeurs", précise Joëlle Pivato.

L’agresseur n’a pas pu être vu par la victime. Il doit donc encore être identifié.