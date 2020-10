Un premier ouvrage pour Didier Smeets: recettes au chocolat, pâtisseries, trucs et astuces

Ce livre illustre donc notamment les gestes du pâtissier et du chocolatier au quotidien: "On a voulu permettre de les reproduire. On a déjà remarqué par exemple que les gens ont du mal à remplir une poche à douille, et on a carrément consacré deux pages pour expliquer aux gens comment bien remplir une poche à douille, qui est quand même une base super importante. On explique toutes les bases qui permettent de travailler comme un professionnel. Toutes les étapes sont expliquées par une petite photo dans le livre".

Au-delà des recettes, il s'agit aussi d'un ouvrage sur les techniques du chocolatier et du pâtissier: "On ne voulait pas simplement un livre de recettes" précise Didier Smeets. "On explique comment produire du chocolat, toutes les bases pour tempérer du chocolat, et également beaucoup de recettes autour de la pâtisserie".

En ces temps bien moroses, l'un des dérivatifs les plus appréciés est sans doute la cuisine: les amateurs aiment se plonger dans leurs recettes ou innover. L'ouvrage qui vient de sortir en librairie samedi va sans doute les intéresser, d'autant qu'il s'agit de douceurs: le chocolatier et pâtissier de Berneau, Didier Smeets, vient en effet de publier son tout premier ouvrage intitulé "Pâtisserie, Chocolat, etc...". Un livre reprenant 30 recettes proposées par lui-même, mais aussi par des collègues du reste du pays.

Dans ce livre, des recettes bien sûr liées au chocolat, mais beaucoup de pâtisseries également. - © RTBF - Philippe Collette

Des recettes bien sûr liées au chocolat, mais beaucoup de pâtisseries également: "On est également pâtissiers et on a voulu revisiter des classiques. Je vais donner un exemple type: la tarte à Mia. Mia est en fait ma grand-mère, et c'était une tarte à la groseille avec de la chantilly et de la cannelle, une tarte qu'elle nous a faite toute notre enfance et toute notre adolescence. Je l'ai remise, en la modernisant un petit peu. C'est ce qu'on a fait pour la plupart des recettes. Il faut rester au goût du jour".

"Pâtisserie, Chocolat, etc..." est donc signé Didier Smeets, l'un des chocolatiers et pâtissiers les plus cotés en Belgique. Le livre est préfacé par un autre chocolatier célèbre, le Verviétois Jean-Philippe Darcis, chez qui Didier Smeets a travaillé en stage. Tous les détails sur cette sortie littéraire et gastronomique sur le site: didiersmeets.com.