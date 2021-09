Un premier feu vert du collège communal fléronais au projet Matexi

Officiellement, il s’agit d’une décision très accessoire : la création d’une voirie. C’est de la compétence du conseil communal. Mais à lire les attendus et les considérants de la délibération soumise mardi prochain aux élus fléronais, il se devine que les échevins sont favorables au projet, alors qu’il a suscité de vives oppositions…

Le groupe Matexi souhaite construire des commerces et des appartements sur le site de l’ancienne gare, et donc le long de la ligne de chemin de fer transformée en piste cyclable. L’enquête publique a été menée en mai. Elle a ramené une longue liste de réclamations. Le résumé, dans le document de prise de connaissance des résultats de la consultation, s’étale sur deux pages. Et cette synthèse est accompagnée de deux pages et demi de réponses, essentiellement sur les inquiétudes quant à la mobilité. Une sorte de défense et illustration du projet Matexi, dont il est dit qu’il ne cause pas les problèmes, mais contribue à y remédier. Le dossier, en effet, répond à plusieurs objectifs d’aménagement du territoire : renforcer l’attractivité du centre de la localité, diminuer l’engorgement de la route nationale qui la traverse, favoriser les modes doux de déplacement, diminuer la place de la voiture. Le stationnement automobile prévu en sous-sol des immeubles est qualifié de suffisant ; la municipalité s’apprête donc à accepter la cession, à titre gratuit d’une petite portion de la parcelle privée, pour créer un cheminement piéton et une entrée de garage, qui deviennent domaine public.

Un argumentaire qui, s’il est adopté, préfigure sans doute une approbation plus large en faveur de "la promenade de Flos".