Un premier club de handi-athlétisme à Liège

Un nouveau club d’athlétisme pour les personnes handicapées vient d’être créé à Liège et proposera désormais un entraînement de loisir par semaine au Sart Tilman et deux entraînements de compétition sur la piste de Naimette-Xhovémont. Ce club est le premier à s’implanter en terre liégeoise. Il répond donc à une certaine demande.

Un club d’athlétisme multi-titré, le RFC Liège, un club (Cap2sports) et un service (Sports²) liés au CHU de Liège et spécialisés dans la revalidation et le handisports, voilà les partenaires de ce nouveau club. Et le para-athlétisme, c’est un plus pour le public visé : " Le fait de savoir qu’on peut refaire telle ou telle activité dans l’athlétisme, c’est important parce que ça va grandement participer à la reconstruction du patient après son traumatisme ", affirme Christian Pirard, de Cap2Sports.

Alain Decors, le président du RFC Liège Athlétisme s’attend d’ailleurs à une certaine demande : " J’ai vu le listing des membres de différents clubs francophones. Ça va de 100 à 1 personnes. Ici, nous sommes à Liège, c’est un gros bassin de population, avec des hôpitaux spécialisés et des partenaires solides. Je pense qu’on devrait rapidement arriver à 25 ou 30 affiliés ", estime-t-il.