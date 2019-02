Un portail de style contemporain pour la cathédrale de Liège

Fini la porte en chêne néogothique ! D'ici la fin de l'année, la Cathédrale de Liège sera dotée d'une nouvelle porte d'entrée en laiton doré. La nouvelle entrée doit répondre aux nouveaux vitraux placés dans la partie supérieure de l'édifice. L'installation est réalisée par un sculpteur français et financée par un mécène privé hutois, Michel Teheux : "La porte elle-même est une création de l'artiste Jacques Dieudonné. Et le vitrail qui surplombe cette double porte a été conçu en fonction de la porte. C'est le même style de dessin et la même couleur, avec des éclats d'or à l'intérieur du verre."

L'actuelle porte en chêne sera démontée

Tout le porche sera renettoyé. Les vestiges d'une fresque religieuse du XIVième siècle seront rendus visibles. Et le sas néogothique, en chêne lui aussi, sera enlevé. Ce sas était compliqué à franchir pour les personnes à mobilité réduite. "Ici, on va placer une porte en verre" explique le chanoine Lambert Wers. "Cette porte donnera accès directement à l'intérieur de la cathédrale. Elle est plus simple et elle laisse mieux passer la lumière."

Le nouveau portail en laiton doré sera orné d'un motif en relief, une courbe entre le fer à cheval et le croissant de lune. Ce motif sera repris trois fois, en relief aussi, sur le nouveau vitrail en surplomb de la nouvelle porte. "Notre projet veut redonner une figure à cette entrée" insiste Michel Teheux. "en soulignant qu'ici, ce n'est pas seulement le mur, que c'est par là qu'on entre dans la cathédrale." L'actuelle porte en chêne date du début du vingtième siècle. Comme elle n'est pas abîmée, elle sera remisée et conservée.