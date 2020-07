Un ponton pour observer les castors, à l'étang du Baleur, à Trois-Ponts

"C'est le castor qui a tout nettoyé". C'est Jean Luc Bertrand, le président du syndicat d'initiatives local qui s'exprime de la sorte: "ce plan d'eau était plus ou moins à l'abandon, il s'était reboisé au fil du temps, et le castor a tout déboisé". Voilà comment cet étang artificiel, créée par un barrage construit dans les années septante avec de l'argent des compensations du port de Zeebrugge, est en passe de devenir une attraction touristique. Des sentiers ont été aménagés, des bancs ont été installés, et puis, depuis quelques jours, un ponton flottant, juste en face de l'habitat de ces sympathiques mammifères aquatiques. "Il y a au moins deux familles" précise Olivier Potelle, responsable des promenades pour l'administration communale, "ce qui signifie une dizaine d'individus…"

Mais, malgré ces aménagements, il faut s'armer d'une forte dose de patience. Le moment le plus propice, c'est à la tombée du jour. Et les amateurs ne manquent pas. En quelques jours, le bouche à oreille a fonctionné, et l'étang du Baleur, un modeste ruisseau affluent de la Salm, est devenu déjà le point de ralliement de nombreux chasseurs d'images. Le site est bucolique à souhait: les hérons, pics, martins pécheurs et aigrettes s'y rencontrent, à quelques dizaines de mètres seulement du centre de la bourgade ardennaise.