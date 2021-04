Un poète à vélo dans les rues de Liège pour un "Tour du Livre"

Le poète et écrivain Maxime Coton poursuit son "Tour du Livre". Un tournée originale et inédite de quelque 500 kilomètres à vélo que le poète a entrepris de réaliser depuis le 18 avril à travers toute la Wallonie et Bruxelles pour livrer son dernier recueil de poésie intitulé "Au dos des nuits", à des lecteurs et lectrices privilégiés. C'est le livre en circuit court. Directement du producteur aux consommateurs.

Après Orp-Jauche, Héron et Amay, Maxime Coton a fait sa première étape à Liège en Outremeuse, où nous l'avons rencontré: "Le Tour du Livre est né d'une nécessité que j'ai ressentie à un moment donné d'aller à la rencontre des gens" explique Maxime Coton. "Le fait d'avoir mis en place ce dispositif, je remarque que ça place tout de suite les échanges et les rencontres sous un prisme très intime. C'est-à-dire que je rencontre des gens que je n'ai jamais vus et qui ont simplement commandé le livre. Et après quelques instants, on se met à discuter de choses fondamentales".