Un plan de relance post-covid : la ville de Liège prend des accents keynésiens

A l’échelle d’une ville, l’injection d’argent dans l’économie locale est loin d’être négligeable : seize millions, ; et peut-être même vingt-cinq. L’élément le plus spectaculaire pour le citoyen, c’est la distribution d’un chèque de vingt € à chacun des deux cent mille habitants, à dépenser dans des magasins situés sur le territoire municipal. Dont coût : quatre millions.

Le reste, ce sont des exonérations et des dégrèvements de taxes, pour plus de sept millions. Les deux échevines libérales, en charge du commerce et des finances, se taillent la part des lionnes. Mais le collège communal se défend d’avoir retenu des considérations de politique partisane. Selon le bourgmestre Demeyer, une métropole, c’est un mélange subtil d’activités festives, culturelles et économiques, et la crise sanitaire nous apprend que si un élément manque, ça ne tourne plus ; nous avons donc décidé de soutenir en priorité les secteurs qui ont le plus souffert du ralentissement ou de l’arrêt de leurs activités."

Une prime aux purificateurs d’air

Pour le surplus, le plan se décline en une demi-douzaine d’axes, qui peuvent paraître tenir du saupoudrage, avec par exemple des aides financières à la patinoire, aux écoles de danse, ou encore une vingtaine d’embauches au département de la propreté, parce que les espaces publics, dernièrement, ont été fort utilisés, et nécessitent davantage de passages des unités de nettoiement.

Une mesure encore à signaler : une prime pour les cafés et restaurants, pour qu’ils s’équipent de purificateurs d’air, lorsqu’ils disposent d’un service en salle. Il reste à définir les modalités : sans doute une prime, sans doute en fonction des certifications des appareils, et sans doute pour un budget de neuf millions, en plus du reste