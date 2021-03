Un pince-nez conçu et fabriqué à Othée pour éviter la buée sur les lunettes

Avoir les lunettes fortement embuées à cause du port du masque, ou sentir celui-ci remonter jusqu’aux yeux à cause d’une barbe, vous êtes nombreux à l’avoir expérimenté depuis un an. Une société d’Othée, dans la commune d’Awans, a trouvé une solution. Labo3D imprime en effet des pince-nez qui bloquent le passage de l’air entre le masque et les lunettes. Et le succès est au rendez-vous.

" C’est un pince-nez qui permet d’empêcher la condensation de remonter sur les verres de lunettes, tout simplement en le resserrant au niveau du visage pour ne pas que ça baille au niveau du nez. Ça ne sert pas à pincer le nez mais à adapter la forme du nez au masque. C’est à la demande de mon pharmacien que j’ai lancé cela, parce qu’il m’avait dit qu’il avait beaucoup de clients qui demandaient un système de pince-nez pour empêcher la buée sur les lunettes ou le masque de remonter tout le temps dans les yeux. Et voilà comment c’est parti ", explique Ulrich Douven, administrateur de la société.

Très rapidement, le succès a été au rendez-vous : " On a énormément de petits pharmaciens belges et de particuliers qui en demandent, par contre les gros groupes pharmaceutiques belges demandent des échantillons mais ne nous en achète pas, tandis que les gros groupes français qui possèdent plusieurs milliers d’officines en prennent. En un mois, j’en écoule plusieurs dizaines de milliers. Les imprimantes 3D fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ", se réjouit-il.