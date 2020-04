Un peu de retard pour certains reports de crédits hypothécaires

Avec la crise du coronavirus, de nombreuses personnes sont au chômage économique. Les banques ont annoncé des reports de paiements pour les crédits hypothécaires. Mais vu les modalités, ce ne sera pas aussi simple de l’obtenir.

Accroché à son téléphone, perdu au milieu de ses papiers, Francis Colt ne sait pas comment il va s’en sortir. Lui est invalide et son épouse est désormais au chômage temporaire. Ils réunissent normalement tous les critères pour obtenir un report de leur crédit hypothécaire pourtant ce mois-ci, leur banque leur a demandé de payer : " Il y a une charte qui est établie avec les banques, la fédération des banques de Belgique et le gouvernement. Comme elle a été créée le 31 mars et comme ils n’ont pas indiqué qu’elle est applicable à partir d’une certaine date, ils nous disent que les échéances, mensualités et domiciliations du mois d’avril doivent être payées. On est abasourdi car on n’a aucune garantie, on ne sait pas où on va ", s’insurge Francis Colt.

La charte concerne pourtant toutes les banques et est bien d’application au 1er avril mais Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, la fédération belge du secteur financier, admet qu’il y a du retard chez certains : " On sait bien que pour des mensualités dues ce mercredi ou ce jeudi, c’était impossible d’arrêter la machine. C’est pour cette raison que nous avons prolongé le délai de report de six mois au-delà du 30 septembre et qu’on a permis d’avoir un report jusqu’à la fin octobre, de manière à permettre à chacun de néanmoins bénéficier de six mois de report de mensualités ".

Mais attention toute personne ayant un crédit hypothécaire n’est pas forcément éligible au report. Il faut répondre à certains critères comme avoir des difficultés financières liées à la crise du covid19, ne pas avoir plusieurs maisons, plus de 25.000 euros d’économies ou des retards de paiements.

Précisons également qu’en cas de report, les banques ne factureront ni frais de dossier, ni frais administratifs pour la période concernée.