Un peu de neige et du verglas attendus dès mercredi soir dans les province de Liège et de Luxembourg

L'IRM met en garde contre de conditions glissantes en provinces de Liège et de Luxembourg. Les températures resteront légèrement négatives avec un risque de plaques de givre en Ardenne, ce mercredi soir, la nuit prochaine et encore demain/jeudi à l'aube, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) en émettant un avertissement de type "jaune" pour les provinces de Liège et de Luxembourg dès 16h00 mercredi jusqu'à jeudi 10h00.

On peut s'attendre à la chute de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures ou de 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ainsi qu'à du verglas (très) localisé ou des plaques de givre ou de glace, précisent les prévisions de l'IRM.