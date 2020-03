Un permis de lotir qui aurait détruit une haie remarquable est annulé, à Beyne-Heusay

C’est le premier bocage de la sortie "est" de l’agglomération liégeoise. Mais c’est un terrain à bâtir. Depuis trois ans, des habitants se battent contre le projet d’un promoteur de construire, sur sa parcelle, neuf maisons, une aire de stationnement, une aire de rebroussement, et… un trottoir, qui aurait comme conséquence de supprimer, le long de l’impasse qui mène à l’endroit, une haie, classée comme remarquable par l’administration wallonne.

Au cours de la procédure, le département nature et forêts a remis un avis défavorable, et a proposé des aménagements alternatifs. Le collège communal les a qualifiés d’irréalistes : il a estimé qu’il suffit de replanter quelques arbustes pour sauvegarder la qualité paysagère du lieu, et il a donné son autorisation. Mais les opposants n’ont pas renoncé : ils ont saisi le conseil d’État, qui vient de leur donner raison. C’est qu’au-delà de cette fameuse haie remarquable, le site présente un grand intérêt écologique, avec plusieurs arbres fruitiers très vieux, avec des cavités dans les troncs, qui hébergent des coléoptères et des syrphes. Les magistrats ont estimé que le dossier du promoteur présente des lacunes quant aux mesures de protection, d’où l’annulation du permis d’urbanisation.