Un parfum d’après-pandémie au salon Retrouvailles

Une incertitude qui se marque plus encore du côté des danses de salon. "Nous sentons que les gens sont très intéressés" confie cette responsable de Easy Swing, "mais c’est une danse de contact, et nous changeons de partenaires ; nous sommes une danse sociale avec des cours, mais également des soirées avec orchestre, et c’est ce qui intéresse, c’est la rencontre : nous ne sommes pas encore certains de pouvoir reprendre comme avant, mais c’est ce que les gens demandent". Et comme le dit le président de l’association Passion de Danse, les dancings ont été fermés, les thés dansants ont été interdits depuis dix-huit mois, et le rock et la salsa vont peut-être connaître un engouement plus fort qu’avant la crise. A vérifier dans quelques jours, ou quelques semaines, après la rentrée…