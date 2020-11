Un parcours Street Art pour découvrir Verviers

La maison du tourisme Pays de Vesdre vient de publier une brochure regroupant des fresques d'un parcours Street Art sur Verviers. Au total, un itinéraire de 18 stations est ainsi proposé aux quatre coins de la ville. "On a considéré autant les fresques que le street art" précise Christine Simonis, la responsable de la maison du tourisme. "Il y a donc des bancs colorés par des enfants d'un quartier, des petits poteaux, et puis des fresques un peu partout".

La fresque sur Magritte - © DR

On retrouve aussi des artistes moins connus avec des fresques de personnes qui font l'actualité, comme Gretha Thunberg: "Cette fresque est sur un mur d'un endroit privé, et c'est le propriétaire qui a décidé de demander à un artiste de la faire. On a aussi une fresque sur René Hausman qui est très connu dans notre région".

Chaque fresque expliquée dans la brochure

Dans la brochure, on retrouve des explications sur ces fresques: "Que ce soit l'année de la fresque, ou les artistes, ou des explications sur la technique. Après, c'est vraiment à découvrir par soi-même, voir ce qu'on apprécie, et reconnaître aussi les artistes parce que pour certaines fresques d'un projet "Dire nous" notamment, -issu des phrases d'un livre d'Edwy Plenel, le journaliste français-, les artistes sont parfois communs, et on retrouve donc leur patte un peu partout dans la ville".

Un parcours accessible à tous

Au total, la balade fait 6,5 kilomètres. Il faut compter à peu près 3 heures pour la faire. "Il n'y a que deux ou trois escaliers, donc c'est tout à fait accessible. On reste sur le centre-ville et on passe le long de la Vesdre aussi, donc c'est très joli".

La brochure est à télécharger sur le site www.paysdevesdre.be. Vous pouvez également envoyer un mail sur info@paysdevesdre.be ou téléphoner à la maison du tourisme.