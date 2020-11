Un parapluie pour sauver la maison Hastir à Stavelot

Une nouvelle étape vient d’être franchie à Stavelot pour le sauvetage et la rénovation de la maison Hastir. Il s’agit d’une des plus anciennes maisons de la ville, ainsi appelée en mémoire du peintre Marcel Hastir, qui en fut propriétaire durant 40 ans.

Laissée à l’abandon, cette maison avait été expropriée par la Ville de Stavelot en 2016. Celle-ci décidait alors de la sauver. L’objectif : en faire une maison d’artisans. Quant à la nouvelle étape qui vient d’être franchie, il s’agit de la pose d’un parapluie.

" On a vraiment eu une avancée positive pour pouvoir mettre un échafaudage avec un parapluie pour sauver le bâtiment. C’est un échafaudage qui entoure toute la maison et au-dessus, il y a un parapluie, un peu comme un parasol, qui permettra de travailler en dessous par n’importe quel temps. Il n’y aura donc pas d’arrêt pour cause d’intempéries quand on aura retiré le toit ", explique Raymond Kockelmann, échevin stavelotain du patrimoine.

" L’objectif c’est d’en faire une vitrine d’artisans. On n’a pas encore défini de quel type mais je pense qu’il y a déjà pas mal d’amateurs qui seront contents quand la maison sera restaurée et qu’ils pourront y entrer. Il s’agira d’artisans locaux. On s’est fixé comme objectif que ça soit terminé pour la fin de la législature (2024) ", complète-t-il.

La maison Hastir est une des plus anciennes de Stavelot. Son premier propriétaire s’appelait Michel Marchand et elle a été construite en 1713.