Un outil informatique liégeois pour gérer les fiches de paie de 250.000 agents

Thierry Binot - © RTBF - Marc Hildesheim

"On gère, au niveau fédéral, des SPF comme la RTBF. On s'occupe aussi des provinces, des villes, des organismes d'intérêt public. On gère donc au quotidien à peu près 120.000 agents en Wallonie et à Bruxelles, en direct. Et aujourd'hui, nous avons aussi une nouvelle collaboration avec une entreprise semi-publique qui gère les pouvoirs locaux, les communes, les CPAS, les zones de police, etc. Et là, ça va également apporter à nouveau 120.000 agents. On est donc à environ 250.000 agents gérés au quotidien".

Le service informatique de l'Université de Liège ne s'occupe que des fiches de paie du service public. C'est aussi lui qui gère notamment les données relatives aux tests salivaires pratiqués à l'Université et au CHU.