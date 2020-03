Un ordinateur vous encombre ? Donnez-le à un élève de l'Athénée de Liège 1

Si un ordinateur dont vous ne vous servez plus encombre votre bureau, l'Athénée de Liège 1 en a besoin. La préfète a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il s'agit de maintenir le contact avec ses élèves. Quelques uns d'entre eux n'ont pas de PC à la maison. Il faudrait leur en fournir un.

"Ce serait l'occasion de faire un geste bien" sourit la préfète Jocelyne Englebert. "Cet ordinateur serait mis à la disposition d'un élève dans une famille en difficulté. A l'Athénée, tous les professeurs et les élèves disposent d'une adresse email. Or, nous savons que tous les élèves n'ont pas activé cette adresse. Sans doute parce qu'ils ne disposent pas d'un PC ou d'une connexion à la maison."

Des exercices oui, des cours en ligne non

L'Athénée a donc lancé cet appel à donner des appareils en ordre de marche aux élèves qui n'en disposen pas. Il ne s'agit pas de commencer des cours en ligne, mais plutôt "de leur fournir des exercies de remédiation, de consolidation ou de dépassement".

Comme un opérateur téléphonique offre à ses abonnés des avantages supplémentaires pour la période du confinement, la préfète espère un geste de la part de cet opérateur - ou d'un autre - pour installer une connexion chez ceux de ses élèves qui n'en ont pas.

"J'ai reçu un sms de cet opérateur qui dit qu'en période de crise nous devons nous serrer les coudes. On ne va certainement pas faire des installations en deux ou trois jours, mais qui sait ? Notre but à nous, c'est de maintenir le contact social avec nos élèves."