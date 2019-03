Un nouvel observatoire d'oiseaux à Val-Dieu

Natagora Pays de Herve vient d'aménager au bord de l'étang situé en face de l'abbaye du Val-Dieu, près d'Aubel, un observatoire destiné à observer les oiseaux qui habitent le site. Cet observatoire se trouve au cœur d'une réserve naturelle de 7 hectares, propriété de la Meunerie du Val-Dieu, Natagora en assurant la gestion.

Ce projet né en 2017 sera officiellement inauguré en public ce samedi 31 mars sur le coup de 12h30; construit tout en bois dans un matériau durable et débordant légèrement sur l'étang, l'observatoire s'intègre parfaitement dans l'environnement naturel du site, avec notamment une toiture végétalisée. A l'intérieur, plusieurs panneaux accrochés aux murs réunissent des photos illustrant la faune présente à l'étang, en particulier des canards. "C'est un outil ouvert librement à tout promeneur et amateur de photographie animalière, explique Jean-Philippe Demonty, coordinateur de Natagora Pays de Herve, et c'est aussi un outil didactique car nous comptons inviter des écoles pour présenter aux élèves la faune qui habite l'étang, ainsi que la flore." Parallèlement, Natagora a aménagé deux sentiers didactiques au départ du parking du Moulin du Val Dieu: l'un de 800 mètres, accessible à tous, l'autre de 3km 500, un peu plus accidenté, empruntant notamment le sentier du Diable bien connu des promeneurs; ces deux sentiers sont jalonnés de panneaux informant les promeneurs sur la faune, la flore et le relief de la région.

Ce samedi 31 mars, Natagora invite donc le grand public à participer dès 9h30 à une balade inaugurale sur l'un des sentiers, puis à, 12h30, à l'inauguration officielle de l'observatoire; de 13 à 16 heures, des ornithologues seront présents avec leurs longues vues qui permettront aux personnes présentes d'observer et identifier les oiseaux de l'étang. Voilà en tout cas un nouveau et agréable but de promenade en ce début de printemps.

Infos: 0475 45 81 89