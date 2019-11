Ce mercredi 20 novembre s'ouvrira à Malmedy un nouvel hôtel 4 étoiles, le "My Hôtel"; il a été érigé le long de la Warche sur le site de l'ancienne papeterie Intermills Steinbach et sur les fondations mêmes du bâtiment qui abritait jadis la machine à papier de 100 mètres de long laquelle a cessé de tourner en 2008. Ce nouvel hôtel est un "plus" pour le tourisme malmédien qui ne possédait que peu de chambres d'hôtel. La cité ardennaise ne comptait en effet que quelques auberges familiales dotées chacune de quelques lits. Il était par exemple impossible de loger un autocar de touristes à Malmedy. Le promoteur waimerais Roger Gehlen, qui a racheté les 8 hectares et demi du site Intermills voici 8 ans à la curatelle suite à la faillite d’Intermills, s'est uni à deux autres investisseurs pour édifier ce qu'il appelle le chaînon manquant du site. L’imposant site situé à la sorite de Malmedy en direction des Fagnes, s’est en effet développé en plusieurs phases : " Nous avons commencé par réhabiliter les anciens bureaux en les transformant en Business Event Center qui accueille bon nombre de sociétés et associations, explique Roger Gehlen ; ce fut ensuite la construction du cinéma Movie Mills et ses cinq salles dotées du système dolby Atmos, l’Escape Challenge, et dans quelques jours s’ouvrira une salle de spectacle de 3.000 places. Il manquait juste un hôtel car la capacité d’accueil de Malmedy était faible, pour accueillir les touristes et les personnes qui fréquentent les installations du site Intermills ".

Un nouvel hôtel 4 étoiles à Malmedy, un investissement privé de 15 millions - © Tous droits réservés Une grande capacité d'accueil Le nouveau "My Hotel" , construit en moins de deux ans, compte 84 chambres dont 7 suites, et dispose d’un bar lounge et d’un restaurant bistronomique ouverts à tous, d’un welness avec piscine extérieure et des salles de séminaire. L'établissement fera la part belle aux événements de sports moteurs grâce à la proximité du circuit de Francorchamps; comme l'Hôtel longe le réseau RAVEL, il pourra accueillir les cyclistes grâce à diverses commodités: emplacements pour les autocars, zones de stockage et nettoyage de vélos et location de vélos électriques.

Un nouvel hôtel 4 étoiles à Malmedy, un investissement privé de 15 millions - © Tous droits réservés Un investissement privé de 15 millions d'euros Financièrement, l’investissement est de grande ampleur : 15 millions d’euros financés par trois personnes à titre privé, Roger Gehlen bien sûr, le patron d’Unibox, Vicky Bosquin et le Malmédien Joseph Delvenne, chacun participant à hauteur d’un tiers du capital de la nouvelle société gérant l’Hôtel. Cet investissement est aussi une bonne nouvelle pour l’emploi régional : " Nous avons engagé une quarantaine de personnes, détaille Roger Gehlen, 26 à temps plein et les autres à temps partiel ainsi que des extérieurs pour la haute saison et les week-ends. " Ce nouvel établissement hôtelier devrait normalement engendrer des retombées touristiques pour la Ville de Malmedy et l’ensemble de la région.