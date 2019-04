Un nouvel espace de mémoire et de réception d'ici octobre entre Verviers et Dison

C’est un nouvel espace pouvant accueillir spectacles, réceptions, foires et autres événements qui ouvrira début octobre à la limite des communes de Verviers et de Dison.

" Vous avez, au mur de ce qu’on appelle la cathédrale industrielle, des peintures (portraits) de Charles Thirion, Pierre David, Pierre Fluche, Célestin Martin et d’autres. Des gens qui marquent l’âge d’or de Verviers ", explique Jean-Pol Bollette. " Nous avons voulu faire un lieu contemporain. On pourra y faire des foires, des mariages, différents types d’activités, mais nous avons voulu respecter l’empreinte de l’histoire de l’endroit en notant notamment toute une série de noms de gens qui ont fait l’histoire verviétoise ".

Ce marbre de plusieurs mètres de long vient de l'ancienne cabine haute tension de l'usine - © RTBF - Olivier Thunus

" Nous avons aussi voulu conserver des traces de l’activité industrielle et notamment en replaçant l’ancienne cabine haute tension. C’est un marbre assez exceptionnel. Vous y voyez des manomètres, des transformateurs, différents types de mesures. Pourquoi le marbre ? Parce qu’il n’est pas conducteur d’électricité. Et si vous observez de manière plus fine, vous verrez des noms comme ‘Vesdre 1’, ‘Vesdre 2’, etc. Ca représente finalement l’électricité qui était distribuée sur l’ensemble de ce site qui faisait pratiquement 20.000 m² de bâtiments d’usine. Deux mille personnes y travaillaient ", complète encore Jean-Pol Bollette.