Un nouvel éclairage pour le musée Le Grand Curtius

Dès le printemps prochain à Liège, le musée Le Grand Curtius bénéficiera d'un tout nouvel éclairage. Grâce à un subside wallon de 370.000 euros, les façades mais aussi les cours et l'intérieur du bâtiment vont bénéficier de cette mise en lumière "new look" explique Véronique Claeys du bureau liégeois d'étude en éclairage Biospaces : "Il y aura une ambiance d’éclairage qui sera spécifique en féronstrée. Avec également un système de rétroprojection afin de faire la promotion des collections du musée et faire les invitations auprès du public. Du côté du quai de Maastricht, il y aura une ambiance de mise en valeur architecturale du bâtiment qui va s’étaler de la toiture jusqu’au rez-de-chaussée du bâtiment."

Une mise en valeur de ce Grand Curtius qui fait partie des cibles majeures du plan lumière de la ville de Liège rappelle Michel Firket, échevin en charge du patrimoine : "Liège est pionnière en la matière. Avec Lyon, nous avons créé le réseau international des villes lumières qui, d’années en années, récompense les différentes villes qui adhèrent au réseau et qui réalise des mises en lumière spectaculaires."

La prochaine étape de ce vaste plan lumière de la ville de Liège sera l'installation d'un nouvel éclairage pour la Cathédrale Saint-Paul.